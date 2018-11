Eestisse on jõudnud selline uus mobiiliäpp nagu Sweatcoin. See mobiilirakendus on tuntud selle poolest, et paneb inimesed liikuma ja premeerib kasutajaid, kui need sporti teevad ja end vormi ajavad. Äpp loendab õues tehtud samme ning võimaldab kõndimise või jooksmise eest koguda virtuaalraha – sweatcoine.