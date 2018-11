Aastaid on liikluspolitseinikud pidanud tegelema piiksuvate karpidega autodes, mis kiirusemõõtja signaali püüavad. Kihutajad käivad aga ajaga kaasas ning süsteemid on läinud keerukamaks ja nii on mitmel autol tulnud seadme eemaldamiseks seista päevi politseiparklas.