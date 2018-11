Pühapäeval tähistati Euroopa Antibiootikumipäeva. Päeva eesmärgiks on pöörata inimeste tähelepanu antibiootikumide liigsele kasutamisele. Enneti sõnul on ka Eestis see probleem, et inimesed tarbivad ravimeid valesti. «Neid kuritarvitamisi või ületarvitamisi on palju ja kuna nende toime on aastate jooksul muutunud, siis võib mööda panna küll.»