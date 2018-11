Toomla sõnul tajub tema ingleid hingedena, ta ei näe, et neil oleks tiivad. «Nende ülesanne on aidata meil siin maal paremini toime tulla, et meie ja planeet Maa püsiksime tervemad, looksime taas seda tasakaalu, seda armastust, et ei oleks kurjust, sõdasid.»