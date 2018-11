«Kõik autod, millel on võtmeta käivitus, peaksid hoidma oma võtit korteris kuskil toa keskel, eramajal samamoodi või siis karbis.» Peamiselt varastatakse siiski sõidukeid, mis on eramajade ees, sest kortermajade puhul ei tea vargad, millises korteris asub võti. Varastel tuleks sellisel juhul terve kortermaja läbi käia, et autoomanik leida. «Eramajade omanikud võiksid vaadata ringi, mis öösel toimub,» lisas Tambre.