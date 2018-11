Ansamblis REVALS on saanud kokku sõpruskond, kes armastavad hästi sarnast muusikat, kuid lugudes põimuvad kokku väga erinevad muusikastiilid ja seetõttu kaasatakse ka sellisel määral muusikainstrumente. «Päris puhas kantri me kindlasti ka ei ole, meil on erinevaid bluusilikke lugusid ja tegelikult see uus plaat on meil ka üsna rokilik ja ka ballaade on meil siin väga kauneid,» rääkis Purge.