Küllap me kõik oleme mingil hetkel tundnud, et meil on liiga palju asju või on meie elus liiga palju inimesi. Seetõttu on üha rohkem leviv minimalism. Selle puhul loobutakse liigsest tarbimisest ja korrastatakse oma elu nii, et vähem oleks rohkem. Minimalismist käis meil stuudios rääkimas Kaisa Lattu, kes on raamatu «Asjadest lahtilaskmise kunst» autor.