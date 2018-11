«Hommik!» Reformierakonna looja Siim Kallas: vanematel on ikka ettekujutus, et kunagi oli rohi rohelisem

Kallase sõnul oli Reformierakonna loomise algusaastatel elu Eestis väga tormiline ja revolutsiooniline. Reformierakond sai Kallase sõnul loodud seetõttu, et tekkis ettekujutus, et KMÜ pöörab tagasi erastamise ja Lääne-orientatsiooni. "See oli see liikumapanev jõud, see oli see põhjus, miks me selle uue erakonna lõime."