Arvutimuuseumis on olemas ka Juku arvuti, kuid seda ei õnnestunud stuudiosse kohale tuua. "Tal on veidi halb iseloom, aga ikka töötab. Suuurüritustel nagu Muuseumiöö paneme käima. Need on nagu elukad, neil on erinev tuju ja iseloom," rääkis Dantševa-Ustrikova.