Tänaseks päevaks on asjad paika loksunud ja ka küsitlused näitavad, et politsei tööga ollakse rahul. "Mida võib-olla on jäänud vähemaks ja ma arvan, et politseinikud ei solvu, kui ma ütlen, et sellist hästi tugevat õlatunnet, kui oli 1991-1992. Täna on ikka rohkem nagu üksteise peale näpuga näitamine ja ärategemine ja vot seda sel ajal ei olnud."