Lumi ei ole veel vaibana Eestit katnud ning ka ilmaennustajad ennustavad meile pigem pehmet talve. See kõik tähendab, et eestlane, kes on põline suusarahvas, peab leidma endale teisi võimalusi, et oma kirge rahuldada. Suusaspordi harrastaja Reet Linna ja Alpiexpressi juht Renee Tuul andsid väikese ülevaate, kuhu on võimalik suusatama sõita.