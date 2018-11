«Hommik!» Raivo E. Tamm; Sepo Seeman ja Peeter Oja; Erki Pärnoja ja Ewert Sundja; Ralf Sauter; täiskuu mõjud inimpsühhikale!

Nädala viimasel päeval on stuudios multitalent Raivo E. Tamm, kes üllatab meid täiesti uue ettevõtmisega. Meid naerutavad aga Sepo Seeman ja Peeter Oja, kes räägivad ülimenukast kabaree-etendusest «Kärbsed». Täiskuu puhul vestleme astroloog Maria Angeliga sellest, kuidas meie psühholoogiat mõjutavad kuu erinevad faasid ning stuudios on ka Ewert Sundja ja Erki Pärnoja ansamblist Ewert and The Two Dragons. Uutest veidi talvisematest filmiuudistest räägime seekord aga Ralf Sauteriga. Saatejuhid on Piret Laos ja Robert Rool.