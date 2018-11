«Hommik!» Tüdrukutebändi «La La Ladies» liige Inga alustas soolokarjääriga!

Tüdrukutebändi «La La Ladies» liige Inga Tislar ütles, et tüdrukutebänd tegutseb ikka edasi, aga ta tundis, et tahaks teha ka päris oma muusikat. «Nüüd sai kool lõpetatud ja tekkis mul see aeg ja ma mõtlesin, et nüüd ma kasutan seda aega targasti ja produktiivselt ja panustan selle aja oma muusikasse päriselt. Üks projekt ei sega teist, ma alustan lihtsalt kuskilt oma lumepalli veeretamist,» sõnas Tislar stuudios.