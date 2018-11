«See nimi ütleks, et tegemist oleks mingi sellise vahepealse etapiga, aga tegelikult on tegemist väga olulisega sammuga, mis on väga regulaarne, mis toimub kogu aeg Ameerika demokraatlikus poliitilises protsessis, et tegemist on tavapäraste valimistega,» rääkis Kitsing.