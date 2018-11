Nii palju kui on erinevaid inimesi, on ka erinevaid maitseid. Eriti hästi tuleb see välja oma kodu kujundamisel. Eestis on välja töötatud äpp, mis lubab kodu välis- ja siseuksi äpi abil ukseavasse proovida ja neid otse äpist endale ka tellida. JELD-WEN-i uue rakenduse abil on lihtne näha, kuidas erinevad uste mudelid sobituvad tegelikku keskkonda.