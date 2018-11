Pallivõlur Zakaria, pahatahtlik Tallinna lahe reostamine ning Kristina Šmigun-Vähi ootamatu avaldus

Tänases telemagasin «Radar» toob teieni Keskkonnainspektsiooni videod, kus on näha, kuidas üks Tallinna ettevõte teadlikult ei täida ühtegi keskkonnanõuet. Firmale on tehtud ka trahve, kuid need summad on nii väikesed, et fookuses olev ettevõte tasub need ära ja tegutseb samamoodi edasi.