Kas teil on Instagramis konto? Kui jah, siis palju teil seal jälgijaid on? On ju teada tõde, et mida rohkem teil neid on, seda rohkem tahavad tuntud kaubamärgid teiega koostööd teha. Eesmärk neil kõigil üks – nad tahavad, et te nende brändi või mõnd toodet oma kontol jagaksite ehk reklaamiksite! Vastutasuna pakutakse tavaliselt seda sama toodet, kuid ka raha. Itaalias, Milanos, saab aga nüüdsest ühes restoranid oma jälgijate arvuga lausa toidu eest maksta.