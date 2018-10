Mõminaräpp on Eestis tõsiselt pead tõstnud ja Soundcloudi räppareid ilmub nagu seeni pärast vihma. Täna tutvustame selle žanri uut tulijat, kelleks on Pitsapoiss. Noorel mehel ilmus just värske suvine video loole ''Pärnus on alati suvi''.