Oktoobri lõpus peetakse Austrias maha Rail Balticu kriisikoosolek, sest projekt on jäänud venima. Levib kuulujutt, et Rail Baltic võib Euroopa Liidu rahastusest sootuks ilma jääda. Kui raudtee siiski valmis ehitatakse, läheb see Eesti jaoks juba praegu 50 miljonit eurot kallimaks.