Pärast traagilist õnnetust Kakumäel, kus said surma 4 ja 7-aastane tüdruk ja 2-aastane poiss on endiselt haiglas, paneb päästeamet südamele üle kontrollida nii oma kütteseadmed kui tuletab meelde, et vingugaasiandurid on Eestis kohustuslikud.