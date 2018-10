Üle kümne aasta võõrasisa vägivallatsemise all kannatanud Hedvig on püüdnud end korduvalt tappa ja on olnud pikalt ka hullumajas ravil. Et tüdruku elus on midagi valesti ei osanud lähedased märgata. Katkise põlve oskame kinni siduda, kuid katkist hinge märgata ei oska. Tähistati ülemaailmset vaimse tervise päeva, mis seekord oli pühendatud noortele.