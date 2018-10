Kõigest üks naine kümnest on oma vanuse üle uhke. Teadlased väidavad, et kui te kallid naised olete läbinud 30ndate kriisi, siis saabub rahu. Kuidas on lugu aga meestega? 30aastaseid mehi ohustab pekikihi tekkimine kõhule ja puusadele ehk keskeakriis. Abiellu või koossellu tekivad rutiin partneriga seksimisest ja ülesöömine. Neist hädadest aitab üle raju pingutamine uutes väljakutsetes ja leppimine vanemaks saamisega. Kui sellele mitte mõelda, pole ka probleemi.